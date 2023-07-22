ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. ليفربول يعلن رحيل لاعبه "لايتون ستيوارت"

لايتون ستيوارت
لايتون ستيوارت

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، عن رحيل لاعبه الشاب لايتون ستيوارت عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.        

 لايتون ستيوارت إلى بريستون نورث إند

وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا رسميًا، أفاد خلاله رحيل لاعبه الشاب لايتون ستيوارت، وانضمامه إلى صفوف بريستون نورث إند الإنجليزي في صفقة انتقال دائم.

وأضاف نادي ليفربول في بيانه: "بعد أكثر من عقد، يغادر لايتون ستيوارت نادي طفولته، بعدما انضم إلى صفوف الأكاديمية منذ أن كان في عُمر السابعة".

وتابع البيان: "لايتون ستيوارت ينضم إلى نادي بريستون نورث إند الإنجليزي في صفقة انتقال دائم، ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

واستعرض النادي الإنجليزي في بيانه، كل ما قدمه لايتون ستيوارت رفقة فريق ليفربول للشباب، حيث لعب في فِرق الريدز تحت 18 و19 و21 عامًا خلال المواسم الماضية.

كما تواجد ستيوارت على مقاعد البدلاء في مباراة ليفربول أمام أستون فيلا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، والتي أقيمت في شهر ديسمبر 2019.

وكان ستيوارت قد تعرّض لإصابة قوية في الرباط الصليبي، وبعد تعافيه شارك اللاعب مع فريق ليفربول الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب.

وشارك اللاعب الشاب، صاحب الـ20 عامًا، في مباراة ليفربول أمام ديربي كاونتي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، في نوفمبر 2022 الماضي.

ليفربول لايتون ستيوارت بريستون نورث إند كلوب يورجن كلوب ستيوارت

الأكثر قراءة

قائمة حفلات مهرجان العلمين الجديدة خلال الأيام المقبلة

شروط الأهلى للموافقة على رحيل محمد الشناوى للدورى السعودى

في ذكرى ميلادها.. جوائز حصدتها وردة الجزائرية خلال مشوراها الفني

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

أهالي طنطا يشتكون زحام "مخبز الغلابة".. و"تموين الغربية" تعد بالحل

لو فاتك التريند|رفض طعنين لمرتضى منصور.. وأولى جلسات دعوى منع حفل ترافيس سكوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»