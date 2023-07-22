رسميًا.. ليفربول يعلن رحيل لاعبه "لايتون ستيوارت"

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، عن رحيل لاعبه الشاب لايتون ستيوارت عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

لايتون ستيوارت إلى بريستون نورث إند

وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا رسميًا، أفاد خلاله رحيل لاعبه الشاب لايتون ستيوارت، وانضمامه إلى صفوف بريستون نورث إند الإنجليزي في صفقة انتقال دائم.

وأضاف نادي ليفربول في بيانه: "بعد أكثر من عقد، يغادر لايتون ستيوارت نادي طفولته، بعدما انضم إلى صفوف الأكاديمية منذ أن كان في عُمر السابعة".

وتابع البيان: "لايتون ستيوارت ينضم إلى نادي بريستون نورث إند الإنجليزي في صفقة انتقال دائم، ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

واستعرض النادي الإنجليزي في بيانه، كل ما قدمه لايتون ستيوارت رفقة فريق ليفربول للشباب، حيث لعب في فِرق الريدز تحت 18 و19 و21 عامًا خلال المواسم الماضية.

كما تواجد ستيوارت على مقاعد البدلاء في مباراة ليفربول أمام أستون فيلا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، والتي أقيمت في شهر ديسمبر 2019.

وكان ستيوارت قد تعرّض لإصابة قوية في الرباط الصليبي، وبعد تعافيه شارك اللاعب مع فريق ليفربول الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب.

وشارك اللاعب الشاب، صاحب الـ20 عامًا، في مباراة ليفربول أمام ديربي كاونتي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، في نوفمبر 2022 الماضي.