رئيس "المعاهد الأزهرية": رصدنا بعض السلبيات في امتحانات الدور الأول ونعمل على حلها

اجتمع اليوم السبت، الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بلجان متابعة لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية وبحضور الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، والشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات.

واستعرض رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خلال الاجتماع عددًا من السلبيات التي تم رصدها في متابعة امتحانات الدور الأول وآليات معالجتها مستقبلًا، موجهًا مجموعة من التعليمات للجان المتابعة خاصة بامتحانات الدور الثاني والتي بدأت في الأسبوع الحالي.

وخلال اللقاء استقبل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عددًا من الأسئلة والاستفسارات من أعضاء لجان المتابعة والتي كانت محل اهتمام وتقدير.