ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بسرقة عدادات المياه فى السلام والمرج

حبس
حبس

قررت نيابة السلام اليوم السبت، حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة عدادات المياه داخل العقارات بأسلوب الفك بمنطقتيّ السلام والمرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وتمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط  تشكيل عصابي تخصص في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك" بمنطقتيّ السلام والمرج.

وتعود الواقعة عندما تم القبض على 4 أشخاص، لأحدهم  معلومات جنائية وبحوزتهم عدادات مياه، وبسؤالهم أقرّوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك"، وأقرّوا أمام جهات التحقيق بارتكابهم ٧ وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

التحريات الأمنية التحقيق السلام العقارات القاهرة القبض على

الأكثر قراءة

قائمة حفلات مهرجان العلمين الجديدة خلال الأيام المقبلة

شروط الأهلى للموافقة على رحيل محمد الشناوى للدورى السعودى

في ذكرى ميلادها.. جوائز حصدتها وردة الجزائرية خلال مشوراها الفني

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

حريق يلتهم شققًا سكنية داخل كومباوند بالمقطم (فيديو)

أهالي طنطا يشتكون زحام "مخبز الغلابة".. و"تموين الغربية" تعد بالحل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»