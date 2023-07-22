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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند|رفض طعنين لمرتضى منصور.. وأولى جلسات دعوى منع حفل ترافيس سكوت

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدرت العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، وتنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

24 يوليو.. أولى جلسات دعوى منع حفل ترافيس سكوت فى مصر

حددت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات جلسة عاجلة يوم الإثنين المقبل لنظر الشق المستعجل فى الدعوى القضائية رقم ٦٣٤٠٥ لسنة ٧٧ قضائية، لوقف تنفيذ وإلغاء أمر فعاليات حفل مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت المقرر إقامته يوم ٢٨ من الشهر الجاري بمنطقة أهرامات الجيزة.. للمزيد اضغط هنا.

رفض طعنين لمرتضى منصور على تغريمه في سب محامي الأهلي

قضت محكمة النقض الدائرة الخامسة، اليوم، بعدم قبول طعنين مقدمين من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على قرار تغريمه لصالح المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي والصادر فيها أحكام بالغرامة والتعويض لصالح المجني عليهم بقيمة 162 ألف جنيه.. للمزيد اضغط هنا.

حالة الطقس خلال أسبوع في مصر.. والأرصاد تكشف عن التفاصيل

حالة الطقس خلال أسبوع في مصر من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها شكلت اهتمام كبير ومكثف من قبل المواطنين.. للمزيد اضغط هنا.

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم السبت 22 يوليو 2023

سجل سعر اليورو اليوم السبت 22 يوليو استقرار خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 33.68 جنيه للشراء، و33.80 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي.. للمزيد اضغط هنا.

قائمة حفلات مهرجان العلمين الجديدة خلال الأيام المقبلة

كشفت إدارة مهرجان العلمين الجديدة عن مجموعة مميزة من الحفلات لنجوم الغناء في مصر والوطن العربي، خلال الأيام المقبلة من الحدث الأضخم في الشرق الأوسط.. للمزيد اضغط هنا.

حالة الطقس خلال أسبوع في مصر.. والأرصاد تكشف عن التفاصيل

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل" من قبل المواطنين بكل أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة حالة الطقس خلال أسبوع في مصر خصوصًا بعد أن شهدت البلاد ارتفاعًا مفاجئًا في درجات الحرارة.. للمزيد اضغط هنا.

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لو فاتك التريند|رفض طعنين لمرتضى منصور.. وأولى جلسات دعوى منع حفل ترافيس سكوت

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