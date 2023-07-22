24 يوليو.. أولى جلسات دعوى منع حفل ترافيس سكوت فى مصر

حددت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات جلسة عاجلة يوم الإثنين المقبل لنظر الشق المستعجل فى الدعوى القضائية رقم ٦٣٤٠٥ لسنة ٧٧ قضائية، لوقف تنفيذ وإلغاء أمر فعاليات حفل مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت المقرر إقامته يوم ٢٨ من الشهر الجاري بمنطقة أهرامات الجيزة.

الدعوى مقامة ضد كل من وزير السياحة والآثار بصفته، وزير الثقافة بصفته، وزير الداخلية بصفته، مدير أمن الجيزة بصفته، مأمور قسم شرطة الأهرام بصفته، محافظ الجيزة بصفته، نقيب المهن الموسيقية بصفته.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ فعاليات حفل مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت المقرر إقامته يوم ٢٨ من الشهر الجاري بمنطقة أهرامات الجيزة، وإلغاء كل الآثار المترتبة على ذلك، والتي من اختصاصها اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الأمنية لمنع إقامة فعاليات هذا الحفل.

كانت نقابة المهن الموسيقية قد وجهت إخطارًا للشركة المنظمة لحفل الرابر «ترافيس سكوت».

وقالت النقابة في إخطارها إلى وكالة ZM لتنظيم الحفلات والمفوضة من شركة تن فور برودكشن، والصادر لها التصريح بإقامة حفل يوم ٢٠٢٣/٧/٢٨ تحية طيبة وبعد: إنه لم يرد للنقابة العامة للمهن الموسيقية من قبل الشركة حتى الآن ما يفيد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لإقامة الحفل.

وأوضحت النقابة أنه ردًّا على ما أُثير من جدل حول منح الترخيص ثم العدول عنها، فإن للنقابة الحق في ذلك بعد ما ورد إليها من سابقة إدانة وفيديوهات مُوثقة لنجم الحفل استوجبت استشعار القلق والريبة وكافة المخاوف المشروعة والتي ورد ذِكرها بمحتوى البيان الصادر عن نقابة المهن الموسيقية بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١١.

وأحاطت نقابة المهن التمثيلية وكالة ZM أنه في حال عدم موافاة النقابة باستخراج كافة الموافقات الأمنية يُعد الترخيص الصادر من قبل النقابة العامة لاغيًا.