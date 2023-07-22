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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قائمة حفلات مهرجان العلمين الجديدة خلال الأيام المقبلة

محمد منير
محمد منير

كشفت إدارة مهرجان العلمين الجديدة عن مجموعة مميزة من الحفلات لنجوم الغناء في مصر والوطن العربي، خلال الأيام المقبلة من الحدث الأضخم في الشرق الأوسط.

حفل الكينج محمد منير بالعلمين الجديدة

وأشارت إدارة مهرجان إلى أن الكينج محمد منير سيُحيي حفلًا ضمن مهرجان العلمين الجديدة، لافتة إلى أن "منير" يتواجد حاليًا في إحدى المناطق بالساحل الشمالي من أجل بروفات وتجهيزات الحفل.

ولفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد وتفاصيل حفل الكينج خلال الساعات القليلة المقبلة.

 قائمة حفلات مهرجان العلمين الجديدة

ومن ضمن الحفلات المقرر إقامتها خلال المهرجان حفل النجمة نانسي عجرم والنجم راغب علامة والنجمة إليسا والموسيقار الكبير عمر خيرت والنجم أحمد سعد، الذي يقام يوم الخميس المقبل، بالإضافة إلى إتمام التعاقد مع النجم الكبير مدحت صالح الذي قرر إحياء حفل ضخم بالعلمين الجديدة، ورحب بالتواجد كجزء من فعاليات المهرجان، بالإضافة إلى النجمة أنغام وحفل للفريق الغنائي كايروكي والفنانة الإماراتية بلقيس فتحي، والنجم أمين بوشار من المغرب، والساحر العالمي كريس الذي سيقدم عرضًا مختلفًا.

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