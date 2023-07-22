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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أتموسفير

رئيس "COP 28" يدعو جميع الدول للانضمام إلى "تعهد التبريد العالمى"

كوب 28
كوب 28

دعا وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف (COP 28) الدكتور سلطان بن أحمد الجابر كافة الدول للانضمام إلى "تعهد التبريد العالمي"، وهو شراكة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ورئاسة مؤتمر الأطراف COP 28، تم الإعلان عنها في وقت سابق من العام الجاري.
 

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم السبت، أن ذلك جاء في كلمة ألقاها خلال مشاركته بجلسة حوارية رفيعة المستوى حول أنظمة التبريد المستدام أقيمت ضمن فعاليات اجتماع مجموعة العشرين الوزاري الرابع عشر الخاص بالانتقال في قطاع الطاقة والمنعقد في ولاية غوا بجمهورية الهند.
ولفت "الجابر"، إلى أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تركز رئاسة المؤتمر على التعامل مع التحديات بذهنية إيجابية لتخلق منها فرصاً واعدة، وتحرص على تعزيز التعاون مع الأصدقاء والشركاء في أنحاء العالم لدعم العمل الجماعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
وأشاد بجهود كلٍ من دان يورجنسن، وزير التعاون الإنمائي والسياسة المناخية العالمية الدنماركي، والدكتور جيتندرا سينج، وزير العلوم والتكنولوجيا الهندي على التزامهما بقيادة جهود العمل في موضوع التبريد، داعياً جميع الدول إلى توحيد الجهود والانضمام إلى تعهد التبريد.

وجدد الوزير الإماراتي التزامه تجاه دعم "تعهد التبريد العالمي": "لا يُمكننا توسيع نطاق التبريد إذا اكتفينا بالعمل التقليدي المعتاد، فمن دون سياسات تنظيمية فعالة، سيرتفع مستوى انبعاثات هذا القطاع بنسب تتراوح بين 7 و10%، والحل الأفضل لهذا التحدي هو العمل على انتقال سريع إلى أنظمة تبريد موفرة للطاقة وصديقة للبيئة والمناخ".

وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة COP28 تعهد التبريد العالمي برنامج الأمم المتحدة للبيئة قطاع الطاقة

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