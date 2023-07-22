محلل سياسي روسي لـ"الدستور": مجلس الأمن لن يحل أزمة صفقة الحبوب

قال المحلل السياسي الروسي أندريه أونتيكوف، إن مجلس الأمن الدولي يمكن أن يركز خلال جلسة اليوم على صفقة الحبوب عبر الأسود والتي انسحبت منها روسيا في وقت سابق.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة بشأن صادرات الحبوب عبر البحر الأسود وذلك بعد خروج روسيا من الصفقة الموقعة مع أوكرانيا بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا اعتراضا على عدم تنفيذ شروطها.

وأوضح أندريه أونتيكوف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن كل الأوراق الحالية في يد الدول الغربية وروسيا يمكن أن تعود لاتفاق الحبوب في حال موافقة الدول الغربية على تنفيذ المطالب الروسية ورفع العقوبات عن قطاع الزراعة الروسي وقطاع الأسمدة وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت المالي.

وقال الخبير الروسي إن حل هذه القضية ليس في يد مجلس الأمن الدولي لكن يمكن مجلس الأمن أن يناقش هذا المسألة ليس أكثر.

وأضاف: “يمكن أن تكون هناك واسطة من قبل تركيا أو غيرها بين روسيا والدول الغربية ولكن الوساطة ستكون تضييع للجهود الدبلوماسية لأنه في نهاية المطاف الكرة في ملعب الدول الغربية ولكن أشك أن هناك رغبة حقيقية لدى الدول الغربية لحل الأزمة”.

وأشار أندريه أونتيكوف إلى أن تبعات تعطيل اتفاق الحبوب ستؤدي لارتفاع أسعار الحبوب ما يسبب مشكلة لدى الدول الفقيرة كما وصلت تبعاته إلي الدول الأوروبية الغنية وغيرها خاصة أن روسيا بعد انسحابها من هذا الاتفاق أشارت إلى أنها الممكن أن تعوض الخسائر في بعض الأحيان ويمكن أن ترسل شحنات للدول الأفريقية.

وقال السياسي الروسي إنه لا يوجد هناك بدائل لاتفاقية الحبوب لذا نحن بحاجة إلى تنفيذ هذا المطالب ويمكن أن يسهل الأوضاع بشكل أفضل في حالة موافقة الدول الغربية على تلك المطالب.