ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

محلل سياسي روسي لـ"الدستور": مجلس الأمن لن يحل أزمة صفقة الحبوب

أندريه أونتيكوف
أندريه أونتيكوف

قال المحلل السياسي الروسي أندريه أونتيكوف، إن مجلس الأمن الدولي يمكن أن يركز خلال جلسة اليوم على صفقة الحبوب عبر الأسود والتي انسحبت منها روسيا في وقت سابق.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة بشأن صادرات الحبوب عبر البحر الأسود وذلك بعد خروج روسيا من الصفقة الموقعة مع أوكرانيا بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا اعتراضا على عدم تنفيذ شروطها.

وأوضح أندريه أونتيكوف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن كل الأوراق الحالية في يد الدول الغربية وروسيا يمكن أن تعود لاتفاق الحبوب في حال موافقة الدول الغربية على تنفيذ المطالب الروسية ورفع العقوبات عن قطاع الزراعة الروسي وقطاع الأسمدة وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت المالي.

txt

فرنسا: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب يُهدد بتضخم اقتصادى كبير

وقال الخبير الروسي إن حل هذه القضية ليس في يد مجلس الأمن الدولي لكن يمكن مجلس الأمن أن يناقش هذا المسألة ليس أكثر. 

وأضاف: “يمكن أن تكون هناك واسطة من قبل تركيا أو غيرها بين روسيا والدول الغربية ولكن الوساطة ستكون تضييع للجهود الدبلوماسية لأنه في نهاية المطاف الكرة في ملعب الدول الغربية ولكن أشك أن هناك رغبة حقيقية لدى الدول الغربية لحل الأزمة”. 

وأشار أندريه أونتيكوف إلى أن تبعات تعطيل اتفاق الحبوب ستؤدي لارتفاع أسعار الحبوب ما يسبب مشكلة لدى الدول الفقيرة كما وصلت تبعاته إلي الدول الأوروبية الغنية وغيرها خاصة أن روسيا بعد انسحابها من هذا الاتفاق أشارت إلى أنها الممكن أن تعوض الخسائر في بعض الأحيان ويمكن أن ترسل شحنات للدول الأفريقية.

وقال السياسي الروسي إنه لا يوجد هناك بدائل لاتفاقية الحبوب لذا نحن بحاجة إلى تنفيذ هذا المطالب ويمكن أن يسهل الأوضاع بشكل أفضل في حالة موافقة الدول الغربية على تلك المطالب.

txt

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لمناقشة أزمة تصدير الحبوب الأوكرانية

مجلس الأمن الحبوب روسيا اندرية اونتيكوف أونتيكوف صفقة

الأكثر قراءة

عرض جوى مصرى إماراتى فى العلمين (فيديو)

"شهيد الشهامة".. تفاصيل مصرع فرد أمن خنقا داخل أسانسير أثناء محاولته إنقاذ أسرة بالمقطم

رسميًا.. عادل رمزى مديرًا فنيًا للوداد البيضاوى المغربى

الأرصاد: استمرار موجة الحر الشديد حتى نهاية أغسطس (فيديو)

قطع المياه 3 ساعات عن 4 مناطق بالجيزة الأحد المقبل

بالأسماء .. مصرع وإصابة 6 في حادث مروري بطريق سوهاج - قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»