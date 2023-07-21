فرنسا: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب يُهدد بتضخم اقتصادى كبير

أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، عن أن روسيا تواصل شن المزيد من جرائم الحرب على الأراضي الأوكرانية، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب يؤدي إلى تضخم اقتصادي كبير، مشددة على ضرورة وقف العدوان وسحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.



وتابعت: قدمنا 48 مليون يورو مساعدات إنسانية وغذائية لتصدير الحبوب، إضافة إلى توفير 41 مليون طن حبوب خارج أوكرانيا منذ مارس 2022.



وشددت فرنسا، على ضرورة وقف العدوان وسحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.