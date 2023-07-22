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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات ملتقى توظيف "حياة كريمة" فى شبين الكوم بالمنوفية

ملتقى توظيف حياة
ملتقى توظيف حياة كريمة

كلف اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بتقديم كل أوجه الدعم وتذليل العقبات لملتقى توظيف مؤسسة "حياة كريمة"، بالتعاون مع محافظة المنوفية ووزارة الشباب والرياضة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، والذي انطلقت اليوم أولى فعالياته ويستمر لمدة يومين بمدينة شبين الكوم، بمشاركة 20 شركة، لتوفير أكثر من 3500 فرصة عمل للشباب بشتى المجالات المختلفة.

وتابع اللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، اليوم، انطلاق فعاليات الملتقى التوظيفي، بحضور الدكتورة أمل غنيم، منسق عام مبادرة "حياة كريمة" بالمنوفية، العقيد أحمد سلامة، مدير مكتب "حياة كريمة" بالمحافظة، حسن بدر، وكيل مديرية الشباب والرياضة، وعدد من منسقي ومتطوعي المؤسسة، وممثلي الشركات المشاركة.

يأتي هذا في إطار اهتمام الدولة بتأهيل الشباب لسوق العمل وصقل مهاراتهم الوظيفية والتكنولوجية، بالإضافة إلى توفير فرص العمل للشباب وذوي الهمم بشتى المجالات المتنوعة.

وتم تفقد مراحل تنفيذ الملتقى بدءًا من مرحلة تسجيل البيانات ورقيًا وإلكترونيًا حتى التأهيل للمقابلات الشخصية لتوفير فرص العمل المناسبة وفقًا للمؤهلات العملية، ويتضمن الملتقى العديد من الأنشطة والخدمات التي تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب وتمكينهم اقتصاديًا، ومنها التأهيل للمقابلة الشخصية، وتعريف الباحثين عن العمل بحقوقهم وواجباتهم في مكان العمل وتقديم خدمات التوجيه المهني والمشورة للشباب، بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية لتأهيلهم لسوق العمل وخفض معدلات البطالة، كما يتيح الملتقى الفرصة لتوفير فرص عمل ملائمة للأشخاص من ذوي الهمم لتحسين ظروفهم الاقتصادية وأوضاعهم المعيشية، كما يتضمن الملتقى تقديم خدمات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" تحت شعار "معاك من أول يوم" لتقديم الخدمات الصحية المتنوعة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

يأتي هذا الملتقى في إطار اهتمام الدولة بتأهيل الشباب لسوق العمل وصقل مهاراتهم الوظيفية والتكنولوجية بالإضافة إلى توفير فرص العمل للشباب من ذوي الهمم بشتى المجالات المتنوعة، وكذا تشجيع الشباب على ثقافة العمل الحر، وذلك ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية المواطنين في كل نواحي الحياة.

أحمد سلامة اهتمام الدولة ؤسسة حياة كريمة التكنولوجية البرامج الباحث اهتمام

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