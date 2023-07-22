رابط الاستعلام عن فيزا كرامة بالرقم القومي 2023.. توفر وزارة التضامن الاجتماعي خدمات إلكترونية مختلفة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ومن بينها خدمة الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023 لجميع المستفيدين من برنامج الدعم النقدي، ويبلغ عددهم حوالي 5.2 مليون أسرة، أي ما يقرب من 22 مليون مواطن.

“الدستور” ترصد في التقرير التالي كافة المعلومات بشأن رابط الاستعلام عن فيزا كرامة بالرقم القومي 2023.

خطوات الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023 «أون لاين»

1- تبدأ خطوات الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023 «أون لاين»، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، عبر الضغط على هذا الرابط.

2- اختر خدمة الاستعلام عن تكافل وكرامة.

3- اضغط على «استعلم عن نتيجتك».

4- أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص له.

5- ستظهر لك نتيجة الاستعلام وحالة البطاقة سواء تكافل أو كرامة.

6- سيظهر لك هل البطاقة سارية أم متجمدة.

7- إذا كانت فيزا تكافل وكرامة سارية سيظهر لك قيمة الدعم النقدي.

المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة 2023

يمكن الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة بالتقدم للوحدات الاجتماعية التابع لها محل سكن المتقدم بالأوراق التالية:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي مدون فيها العنوان سكن المتقدم.

2- صور شهادات الميلاد لكل أفراد الأسرة.

3- صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج.

4- صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.

5- صورة من بطاقة التموين.

6- بيان قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

7- مستند الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن.

8- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

9- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

10- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

شروط الاستفادة من الدعم النقدي تكافل وكرامة 2023

يذكر أنه وفقًا للموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، يتعين على المواطن توفير عدد من الشروط للاستفادة من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، بما في ذلك ملء استمارة الطلب بتفاصيل حالة الأسرة الاجتماعية والتأكد من أن حالة الأسرة أو الأفراد المتقدمين تحت خط الفقر وفقًا للمعادلة الإحصائية المحددة.

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