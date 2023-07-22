ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن فيزا كرامة بالرقم القومي 2023

فيزا كرامة
فيزا كرامة

رابط الاستعلام عن فيزا كرامة بالرقم القومي 2023.. توفر وزارة التضامن الاجتماعي خدمات إلكترونية مختلفة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ومن بينها خدمة الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023 لجميع المستفيدين من برنامج الدعم النقدي، ويبلغ عددهم حوالي 5.2 مليون أسرة، أي ما يقرب من 22 مليون مواطن.

“الدستور” ترصد في التقرير التالي كافة المعلومات بشأن رابط الاستعلام عن فيزا كرامة بالرقم القومي 2023.

خطوات الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023 «أون لاين»

1- تبدأ خطوات الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023 «أون لاين»، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، عبر الضغط على هذا الرابط.

2- اختر خدمة الاستعلام عن تكافل وكرامة.

3- اضغط على «استعلم عن نتيجتك».

4- أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص له.

5- ستظهر لك نتيجة الاستعلام وحالة البطاقة سواء تكافل أو كرامة.

6- سيظهر لك هل البطاقة سارية أم متجمدة.

7- إذا كانت فيزا تكافل وكرامة سارية سيظهر لك قيمة الدعم النقدي.

المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة 2023

يمكن الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة بالتقدم للوحدات الاجتماعية التابع لها محل سكن المتقدم بالأوراق التالية:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي مدون فيها العنوان سكن المتقدم.

2- صور شهادات الميلاد لكل أفراد الأسرة.

3- صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج.

4- صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.

5- صورة من بطاقة التموين.

6- بيان قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

7- مستند الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن.

8- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

9- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

10- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

شروط الاستفادة من الدعم النقدي تكافل وكرامة 2023

يذكر أنه وفقًا للموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، يتعين على المواطن توفير عدد من الشروط للاستفادة من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، بما في ذلك ملء استمارة الطلب بتفاصيل حالة الأسرة الاجتماعية والتأكد من أن حالة الأسرة أو الأفراد المتقدمين تحت خط الفقر وفقًا للمعادلة الإحصائية المحددة.

اقرأ أيضا 

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

"القاهرة الإخبارية" ترصد فعاليات مهرجان العلمين وأبرز حفلات النجوم

موعد يوم عاشوراء 2023 وفضل هذا اليوم

فيزا كرامة بالرقم القومي فيزا كرامة وزارة التضامن الاجتماعي التضامن خدمات إلكترونية تكافل وكرامة 2023 فيزا تكافل وكرامه 2023

الأكثر قراءة

قائمة حفلات مهرجان العلمين الجديدة خلال الأيام المقبلة

شروط الأهلى للموافقة على رحيل محمد الشناوى للدورى السعودى

في ذكرى ميلادها.. جوائز حصدتها وردة الجزائرية خلال مشوراها الفني

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

حريق يلتهم شققًا سكنية داخل كومباوند بالمقطم (فيديو)

أهالي طنطا يشتكون زحام "مخبز الغلابة".. و"تموين الغربية" تعد بالحل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»