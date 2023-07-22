فحص أكثر من 1000 مستفيد فى قافلة مجانية بحزب "مستقبل وطن" بالمنوفية
نظمت أمانة "مستقبل وطن" لشئون الصحة والسكان بمحافظة المنوفية، قافلة طبية مجانية للكشف على أهالي مركز الشهداء، أمس، بعيادات الغفار، والتي لاقت إقبالًا كثيفًا من الأهالي منذ بداية القافلة حتى الانتهاء منها.
وأكدت الدكتورة شيرين مسعد، أمين لجنة الصحة ومدير إدارة العلاج الحر بصحة المنوفية، أن القافلة شملت جميع التخصصات الطبية، كما تم صرف العلاج مجانيا لجميع المستفيدين، كما تم عمل 300 تحويل لعيادات الأسنان وبعض التخصصات الأخرى.
وأضافت الدكتورة روان عمران، أمين مساعد لجنة الشؤون الصحية، أنه تم الكشف المجاني على أكثر من 800 حالة في القافلة، كما تم الكشف على أكثر من 13 حالة نظر وعمل نظارات طبية لهم وفحص 6 حالات قاع عين وإزالة ريش.
كما أضافت الدكتورة مها كشك، الأمين المساعد باللجنة، أنه قد شارك عدد كبير من دكاترة مركز الشهداء في القافلة المجانية منهم الدكتور أحمد السايس دكتور الأطفال، والدكتورة وسام الخولي، دكتورة الباطنة، والدكتور رامي خضر، دكتور العلاج الطبيعي، والدكتور أحمد الشرقاوي، إخصائي الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور محمد جلال، إخصائي جراحة الفم و الأسنان، وغيرهم من دكاترة المركز.