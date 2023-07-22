الأنبا باسيليوس يستقبل الأنبا توما حبيب واللجنة الأسقفية للشباب

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا الكاثوليك، استقبل نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية للشباب، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، وذلك بدار الضيافة، التابع المطرانية.

وأعطى الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية، رحب فيها بجميع الحاضرين، ثم تحدث نياقته حول اللقاء التحضيري الخاص، بيوم الشباب العالمي، بالبرتغال، بحضور قداسة البابا فرنسيس، مؤكدًا لهم أهمية المشاركة الشباب، بصورة إيجابية في اللقاء.

وذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد الندوة التكوينية الأولى بالإيبارشية، تحت شعار "البار بالإيمان يحيا"، وذلك بمبنى التكوين والخدمات، بسمالوط.

تقام الندوة في الفترة من السادس عشر، وحتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، تحت إشراف مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، بقيادة الأب شنودة شفيق، مسؤول المكتب، والفريق المعاون معه.

وقدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية الاستفادة من جميع فقرات الندوة، كما شكر نيافته القائمين على هذه الندوة التكوينية.

وايضا ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد رحلة كنيسة أم المعونة الدائمة، بسمالوط، وذلك بمبنى التكوين والخدمات، بسمالوط.

حضر اللقاء القمص أنطونيوس نان، راعي الكنيسة، حيث قدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية دور الأنشطة الاجتماعية في توطيد العلاقات الاجتماعية، لخدمة الكنيسة، والإيبارشية.

