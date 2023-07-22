ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الشيف بوراك يتصدر الترند بعد مقاضاة والده.. ما علاقة زلزال تركيا؟

الشيف بوراك
الشيف بوراك

تصدر الشيف التركي بوراك أوزدميرد، صاحب سلسلة مطاعم "كزن بوراك"، ترند جوجل اليوم، بعد تداول مقطع فيديو له، موجها رسالة صدم فيها جمهوره ومتابعيه حول العالم.

وأكد الشيف بوراك خلال مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنه رفع دعوى قضائية ضد والده، بتهمة الاحتيال عليه وبيع بعض مطاعمه الشهيرة دون علمه، موضحا أنه سيواصل مهنته في الطهي ولكن بمفرده دون الشراكة مع أي أحد وأنه حاليا لا يملك أي مطعم باسمه، باستثناء مطعم وحيد في إسطنبول حتى الآن.

علاقة زلزال تركيا بأزمته مع والده 

جدير بالذكر أن أزمة بوراك مع والده، بدأت  بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا  في فبراير الماضي، حيث حاول الطاهي مساعدة الضحايا، لكنه واجه عقبات بسبب تدخل والده في شئونه، فقرر قطع علاقته بالأخير، وبعد الذهاب للمحكمة، كان علم أن والده باع حقوق استغلال اسمه لآخرين افتتحوا مطعما في إسطنبول.

الأمر الذي ترتب عليه أن المطعم الآن لا ينتمي إلى سلسلة مطاعمه الأصلية، كما اضطر الشيف بوراك إلى توفير الأموال لافتتاح مطعمه الجديد في إسطنبول، فباع الشيف بوراك أوزدمير سياراته الفاخرة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ تصاميم مطعمه الجديد، الذي سيفتتحه في سبتمبر المقبل، بالتزامن مع نظر القضاء التركي في قضيته ضد والده واتهامه بالتزوير.

الشيف بوراك بوراك والد الشيف بوراك تركيا زلزال تركيا تريند جوجل

الأكثر قراءة

التحقيق فى حريق محطة الرمل والاستماع لشهود الواقعة

التعاون السعودى يسدد للزمالك الدفعة الأخيرة من مستحقات مصطفى فتحى

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023

قائمة حفلات مهرجان العلمين الجديدة خلال الأيام المقبلة

"سقط من المصعد".. القدر يكتب لشاب الحياة من جديد فى العجوزة

وزير التموين: 5% تراجعًا فى أسعار اللحوم.. و"الهندى" بـ130 جنيهًا للكيلو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»