الشيف بوراك يتصدر الترند بعد مقاضاة والده.. ما علاقة زلزال تركيا؟

تصدر الشيف التركي بوراك أوزدميرد، صاحب سلسلة مطاعم "كزن بوراك"، ترند جوجل اليوم، بعد تداول مقطع فيديو له، موجها رسالة صدم فيها جمهوره ومتابعيه حول العالم.

وأكد الشيف بوراك خلال مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنه رفع دعوى قضائية ضد والده، بتهمة الاحتيال عليه وبيع بعض مطاعمه الشهيرة دون علمه، موضحا أنه سيواصل مهنته في الطهي ولكن بمفرده دون الشراكة مع أي أحد وأنه حاليا لا يملك أي مطعم باسمه، باستثناء مطعم وحيد في إسطنبول حتى الآن.

CZN Burak babasıyla davalık oldu:



"Emek hırsızlarına itibar etmeyin" pic.twitter.com/R2mIJ9IBzi — Medyanın Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) July 19, 2023

علاقة زلزال تركيا بأزمته مع والده

جدير بالذكر أن أزمة بوراك مع والده، بدأت بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير الماضي، حيث حاول الطاهي مساعدة الضحايا، لكنه واجه عقبات بسبب تدخل والده في شئونه، فقرر قطع علاقته بالأخير، وبعد الذهاب للمحكمة، كان علم أن والده باع حقوق استغلال اسمه لآخرين افتتحوا مطعما في إسطنبول.

الأمر الذي ترتب عليه أن المطعم الآن لا ينتمي إلى سلسلة مطاعمه الأصلية، كما اضطر الشيف بوراك إلى توفير الأموال لافتتاح مطعمه الجديد في إسطنبول، فباع الشيف بوراك أوزدمير سياراته الفاخرة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ تصاميم مطعمه الجديد، الذي سيفتتحه في سبتمبر المقبل، بالتزامن مع نظر القضاء التركي في قضيته ضد والده واتهامه بالتزوير.