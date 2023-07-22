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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التضامن": 500 عارض وعارضة في معرض ديارنا من مختلف المحافظات

مديرية التضامن الاجتماعي
مديرية التضامن الاجتماعي

كشفت فاطمة أنور، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، تفاصيل معرض "ديارنا"، مشيرة إلى أنه تم افتتاح المعرض بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ مطروح.

وقالت أنور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن معرض ديارنا يضم 500 عارض وعارضة من مختلف المحافظات، ويتضمن منتجات حرفية ويدوية وبيئية، كما يشارك الاتحاد التعاوني في المعرض بالمنتجات الخشبية.

وأضافت أن المعرض شهد عرض منتجات خشبية رائعة جدًا مثل مثل كراسي ومناضد وغرف نوم لفرش الشاليهات المصيفية وتطريز يدوي من مختلف المحافظات مثل العبايات، ومنتجات بيئية مثل الملوخية والكركديه والزيتون وأنواع مربى مختلفة مثل مربى الباذنجان ومربي الزيتون.

كما أشارت إلى أن أن المعرض يبدأ في فترة يوليو وأغسطس، مضيفة أنه يوجد توجه لتصدير منتجات المعرض للدول الأوروبية، ومن خلال خبرة 7 سنوات للمعرض أصبح هناك خبرة بمتطلبات السائح.

وتابعت: "سنبدأ نصدر بعض منتجات جلد الماعز مثل السجاد بأشكال وتصاميم مختلفة، وعدد العارضين ثابت ويزيد عليهم مجموعات أخرى في كل دورة أو نسخة بسبب نجاح المعرض".

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