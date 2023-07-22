منتخب ناشئى السلة يواجه مالى فى نصف نهائى البطولة الإفريقية

يلتقي منتخب مصر للناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة نظيره المالي في الثالثة والنصف عصر اليوم السبت، في الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا المقامة في تونس، وتسبقها مباراة أنجولا وغينيا في نفس الدور.

ويسعى منتخب مصر بقيادة عمرو أبوالخير لتحقيق الفوز وضرب عصفورين بهدف واحد، حيث يعني الفوز التأهل للمباراة النهائية، وكذلك التأهل للمشاركة في بطولة العالم كما فعل منتخب الناشئات.

وخاض منتخب مصر خمس مباريات في البطولة حتى الآن، فاز في الأولى على المغرب بنتيجة 100 – 79، وخسر الثانية أمام غينيا بنتيجة 78 - 83، وفاز في الثالثة على أوغندا بنتيجة 116-48، وعلى تشاد 83 -70 ثم فاز في الدور ربع النهائي على رواندا بنتيجة 94 – 78.

في المقابل فاز منتخب مالي في الدور الأول على كوت ديفوار 72 -49 وعلى رواندا 76 - 72 وعلى أنجولا 67 – 43 وعلى تونس 77 – 42 ثم فاز في الدور ربع النهائي على المغرب 76 - 74.

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة اللاعبين محمد وائل ورامي مجدي وأنس عبدالمطلب وعلي عسران وأمير مجدي ونور الصاوي وعمر حاتم وعمر موفق ويوسف الحلواني وأحمد ربيع وأحمد فادى وعمر عصام.