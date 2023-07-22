جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولتي تهريب مخدرات وخنجرين

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة من ضبط محاولتى تهريب تهريب كمية من المواد المخدرة الفضية وخنجرين بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المحاولة الأولى كانت فى الإدارة الثالثة برئاسة رأفت وهيب مدير الإدارة بالانابة بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار حيث تم ضبط لفافة بها كمية من بودرة مخدر الكوكايين وقطعتي حشيش بوزن ٣٠ جرام وزجاجتين بهما سائل لعقار مدرج بجداول المخدرات بحوزة راكب مصري قادم من ميلانو على رحلة خطوط مصر للطيران وقام بالضبط بواسطة كل من علاء عبد الرحمن خضر مأمور الجمرك و إبراهيم حسن طلحه مدير الحركة في حضور الدكتور مصطفى أبو الوفا من إدارة الأمن الجمركي .

وكانت المحاولة الثانية كانت فى الإدارة الثانية برئاسة أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة واثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من لبنان على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من بيروت اشتبه أحمد صبري عطية مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة هادي أشرف مأمور الجمرك و سامح سيد رئيس القسم تلاحظ وجود أجسام معدنية داخل حقائب الراكب، قام محمد يوسف محمد مدير الحركة بتكليف محمد فتح الله مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود خنجرين افاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته.

وقرر الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى تهرب جمركى رقمى ١٧٨ و١٧٩ لسنة ٢٠٢٣.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد الأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.