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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القصير" يوجه الباحثين بإيجاد حلول استباقية لمشكلات الزراعة

الزراعة
الزراعة

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المرحلة القادمة تتطلب من المعاهد والمعامل البحثية العمل بأسلوب مختلف، وتطوير الأدوات والآليات والتفكير خارج الصندوق لإيجاد حلول استباقية للمشكلات التى تواجه الزراعة، وأن تحقق المشروعات البحثية نقلة نوعية فى الإنتاجية. 

وأضاف "القصير" أنه يجب أيضا بحث موقف الزراعات التى لم تكن تزرع من قبل، أما الآن وفى ضوء التغيرات المناخية أصبحت هناك ضرورة لكى تكون الأبحاث مواكبة لهذه التغيرات، مشيرًا إلى أنه يجب تعميق هذه الرؤية لدى جميع الباحثين من أجل الاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تسهم في حل مشكلات المجتمع وتخدم الأنشطة الزراعية المختلفة، سواء الإنتاج النباتي أو الحيواني أوالداجني أوالسمكي، لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأكد وزير الزراعة أن لديه ثقة كبيرة في الباحثين بالمركزين الزراعية والصحراء، موضحًا أن الدولة توفر كل الدعم للأبحاث التطبيقية الجادة، وأن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع العمل بإخلاص واجتهاد. 

جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الزراعة اليوم لجميع الباحثين والقيادات بالوزارة.

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