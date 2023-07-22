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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يغلق باب التقديم لأفلام دورته الأولى

الناقد محمد سيد عبدالرحيم
الناقد محمد سيد عبدالرحيم

أعلنت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب عن إغلاق باب تقديم الأفلام المشاركة في دورته الأولى عبر موقع المهرجان وموقع فيلم فري واي.

وكشف الناقد محمد سيد عبدالرحيم، المدير الفني للمهرجان، عن استقبال 77 فيلمًا لمسابقة الأفلام الطويلة، و182 فيلمًَا لمسابقة الأفلام القصيرة، و88 فيلمًا لمسابقة أفلام الطلبة المصريين.

وقال "عبدالرحيم" إن الأفلام المتقدمة لمسابقتي المهرجان الطويلة والقصيرة تنوع صناعها بين الشباب والمخضرمين من الجنسين وينتمون لقارّات العالم الخمس.

وأوضح أن لائحة المهرجان تشترط مشاركة الأفلام التي صُنِعَت بيد الشباب أو تتناول قضايا الشباب، بالإضافة إلى الأفلام التي تتناول قضايا البيئة والتغيير المناخي وأمن الطاقة حيث يخصص المهرجان جائزة خاصة لها.

وأضاف أن جائزة البيئة تأتي ضمن دور المهرجان للتوعية بأهمية هذه القضايا التي تواجه العالم ومستقبله، خاصة وأن الشباب هم مستقبل البشرية.

وتابع أن الأفلام المتقدمة من إنتاج عامي 2022 و2023 ولم يسبق عرضها أو مشاركتها في مهرجان مصري من قبل.

وشدد على أن الهدف من ذلك هو إتاحة الفرصة أمام الجمهور المصري لمشاهدة أعمال جديدة تنتمي لمدارس سينمائية مختلفة من خلال استقطاب الإنتاج المتميز وفي نفس الوقت إتاحة الفرصة أمام أفلام تستحق التنافس على جوائز المهرجان. 

وذكر أن المهرجان يُقام خلال الفترة من 21 وحتى 27 سبتمبر المقبل، ويكرم في حفل افتتاحه المخرج الأسترالي أليكس بروياس، أستاذ أفلام الخيال العلمي والفانتازيا ونجم مصري كبير ونجمة عربية سيتم الكشف عنهما خلال الأيام القليلة المقبلة.

مهرجان الغردقة ترعاه وزارة الثقافة المصرية ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد، والأكاديميات السينمائية المتخصصة، ويمنح جائزة خاصة تحت عنوان الجائزة الخضراء لأفضل فيلم يدعم فكرة الحفاظ على البيئة.

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