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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 22-7-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 22-7-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي بالموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة المصري البورسعيدي ضد سيراميكا كليوباترا، في المباراة النهائية من بطولة كأس الرابطة المصرية، بالإضافة إلى بعض المباريات الودية استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024، أبرزها مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال، ومباراة تشيلسي ضد برايتون.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• موعد مباراة اليوم في نهائي كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة

- المصري البورسعيدي × سيراميكا كليوباترا: في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD

اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الأهلى والداخلية فى كأس مصر

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• مواعيد مباريات اليوم الودية

- بروسيا دورتموند × روت فايس اريفيت: في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- ليدز يونايتد × موناكو: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- بوردو × أوكسير: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- فيتوريا جيماريش × بوافيستا: في الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- مانشستر يونايتد × أرسنال: في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

- تشيلسي × برايتون: في تمام الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأرجنتيني 

- سان لورينزو × ارجنتينوس: في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- إستوديانتس لابلاتا × بيلجرانو: في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- بلاتينسي × هوراكان: في الساعة الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة المصرى سيراميكا كليوباترا كأس الرابطة المصرية تشيلسى ارسنال مانشستر يونايتد

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