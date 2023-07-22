"صرف صحى الإسكندرية" تبدأ تفعيل خدمة الدفع الإلكترونى لخدماتها

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني للمديونات المستحقة لدى المتعاملين مع الشركة.

وأشار "نافع" في بيان، اليوم السبت، إلى وجود عدة منافذ للدفع الإلكتروني من خلال خدمة فوري أو بطاقات الدفع الالكتروني فيزا وماستر كارد بخلاف خدمات شبكة ميزة سواء محفظة إلكترونية أو كروت مسبقة الدفع، وذلك للخدمات التي تقدمها الشركة من صرف صناعي وعينات معامل وتراخيص عقارية وصناعية وكسح تجاري وتواصيل وتعديات.

وعن كيفية استخدام منظومة الدفع، قال علي عبدالفتاح، مدير عام تكنولوجيا المعلومات بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ستصل لطالب الخدمة رسالة طلب الدفع على هاتفه مرفقة برابط الدفع الإلكتروني، لاختيار طريقة الدفع ضمن الطرق المذكورة وملء بياناته والموافقة على الدفع.

وأكد اللواء محمود نافع أن منظومة الدفع الإلكتروني الجديدة تختصر الكثير من الوقت والجهد للمواطنين، فالمنظومة بأكملها لا تتطلب من المواطن سوى خطوتين فقط اختيار طريقة الدفع وملء البيانات.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي بالقطاعات المختلفة بالدولة وخاصة الخدمات التي تمس المواطنين وفي إطار تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة والشركات التابعة لها.