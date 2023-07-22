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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

من أسرة واحدة.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق مرسى علم

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، صباح اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مرسى علم جنوب البحر الأحمر.

كان اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي شمال مدينة مرسى علم وتحديدًا بالكيلو 7.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كلا من كريم محمد عبد الباسط 32 سنة "جرح قطعي بفروة الرأس"، عائشة ابو النجا محمود 28 سنة "كسر بعظمة الترقوة اليمنى"، كارما محمد عبد الباسط 9 شهور "تجمع دموى تحت فروه الرأس وكدمات متفرقة بالجسم".

تم نقل المصابين إلى مستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد، لتلقى الاسعافات الاوليه وعمل الاشعه والفحوصات الطبية للمصابين.

 

إصابة 3 أشخاص أصيب 3 أشخاص اللواء محيي سلامة انقلاب سيارة ملاكى ة مدير أمن البحر الأحمر سيارة ملاكي مدير أمن البحر الأحمر نقل المصابين إلى مستشفى وقوع حادث انقلاب

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