بعد تخطى الـ100 مليون.. فيلم "بيت الروبى" يُحقق رقمًا قياسيًا جديدًا

حقق الفنان كريم عبدالعزيز رقمًا قياسيًا جديدًا بفيلمه الجديد «بيت الروبي» بعد أربعة أسابيع ونصف من العرض بدور السينما، ضمن أفلام موسم عيد الأضحى.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وأصبح فيلم بيت الروبي رسميًا هو ثاني أعلى إيرادات في السينما بعد فيلم «كيرة والجن»، حيث سجل إيرادات حتى اليوم السبت 104 ملايين و813 ألفًا و400 جنيه، بعد أن أضاف أمس الجمعة 1,746,439 جنيه.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم بجوار كريم عبدالعزيز، منهم الفنانة نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلان معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبوسريع، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

فيلم "بيت الروبي" تدور قصته حول شخص اشتهر بالصدفة عبر أغنية في فرح شعبي، وتحدث عنه الملايين، لتتحول حياته في إطار من الكوميديا الدرامية المعتمدة على الشكل الإنساني، كما يتطرق العمل لبعض عيوب "السوشيال ميديا"، وكيف تؤثر على الأشخاص الذين يعتبرونها أساسًا لحياتهم، كما يتناول فكرة محاولة التصدي للظروف القهرية الصعبة التي تحدث في العمل، وكيفية التغلب عليها.

وقررت دور العرض السينمائية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية مد عرض فيلم "بيت الروبى" أسبوعين إضافيين، خاصة مع تزايد الإقبال على مشاهدة الفيلم.

ولأول مرة يعرض فيلم فى أوروبا وأمريكا بالتزامن مع عرضه فى مصر، حيث يعرض فى 13 دار عرض بأوروبا وأمريكا وهى "الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، إنجلترا، أيرلندا، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورج، ألمانيا، السويد، النرويج، فنلندا، وسويسرا"، إضافة إلى عرضه فى دور العرض بالدول العربية "السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، عمان، الأردن، الكويت، لبنان، فلسطين، تونس، المغرب، العراق، سوريا".