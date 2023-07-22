الأسباب الـ7.. تقرير أمريكي: مصر تشهد نموًا قياسيًا في أعداد السياح خلال 2023

قال موقع "ترافل أوف باث” الأمريكي المتخصص في السياحة والسفر، إن مصر من بين البلدان الأكثر شعبية بين السياح الأجانب في خريطة السياحة العالمية، مؤكدا أنها تشهد نموًا سياحيًا قياسيًا خلال العام الجاري 2023.

وأشار الموقع في تقرير بعنوان "7 أسباب وراء استقبال مصر عددًا قياسيًا من السياح في 2023"، إلى أن مصر استقبلت أكثر من 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام، ولا تظهر أي علامة على التباطؤ في قطاع السياحة، مضيفًا أنه من المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 15 مليونًا بحلول نهاية عام 2023، وهذه الزيادة تتجاوز عدد 11.7 مليون سائح زاروا مصر في عام 2022.

وأرجع التقرير هذه الزيادة القوية في الطلب السياحي العالمي على السفر إلى مصر، إلى اتخاذ عدة إجراءات لجذب السياح وتيسير إجراءات إصدار التأشيرات، من بين أسباب أخرى بخلاف المناظر الطبيعية الخلابة التي تتمتع بها البلاد والمعالم السياحية والأثرية التي تتميز بها.

ولفت إلى أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ارتفعت بشكل متميز وغير مسبوق، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد أرض الفراعنة قفزة في أعداد الوافدين إليها خلال الفترة المقبلة.

وأرجع أسباب أن مصر باتت وجهة سياحية أكثر شهرة وشعبية من أي وقت مضى، إلى الآتي:

١- وجهة سياحية آمنة

قال الموقع إن مصر وجهة سياحية شعبية آمنة ونقطة جذب مفضلة للعديد من السياح من مختلف أنحاء العالم.

٢- وجهة مناسبة لأصحاب الميزانية المحدودة

أكد الموقع أن مصر لطالما كانت وجهة شعبية ميسورة التكلفة ومناسبة للمسافرين من أصحاب الميزانية المحدودة، ومن أفضل الوجهات لقضاء العطلات من حيث القيمة مقابل السعر.

واشار إلى أنه يمكن للسياح الاستفادة من الأسعار المنخفضة للعروض والعطلات التي تقدمها أرض الفراعنة، والتي تعد أرخص بكثير مقارنة بالعديد من الدول الغربية الشعبية ووجهات العطلات العالمية.

٣- تأشيرة ال 5 سنوات

قدمت مصر مؤخرًا تأشيرة دخول متعددة لمدة 5 سنوات للأجانب ، مما يسهل على السائحين وأولئك الذين يرغبون في استكشاف البلد بمزيد من التعمق، زيارة البلاد بشكل أكثر من أي وقت مضى.

٤. أكثر ملاءمة لبطاقات الائتمان

ذكر الموقع أن مصر تعد مكانا مناسبا لكل من يريد الاطمئنان بشأن مسألة تحويل العملة أو صرف الأموال في الخارج، مشيرا إلى أن استخدام بطاقات الائتمان أصبح اكثر شيوعًا في مصر للدفع مقابل خدمات الفنادق والمطاعم وأماكن الجذب السياحي.

٥- الرحلات النيلية

قال الموقع ان مصر تقدم خيارات رائعة لكل من يتوق للإبحار في أطول نهر في إفريقيا، وتمتلك مجموعة من أحدث وأفخم القوارب التي سيتم افتتاحها في عام 2023.

٦- افتتاح المتحف المصري الكبير

ذكر الموقع أن افتتاح المتحف المصري الكبير في نهاية العام الحالي يعد من بين العوامل التي تعزز التوقعات بأن تستقبل مصر عددًا غير مسبوق من السياح في 2023؛ وذلك كونه يعد أكبر مجمع متحفي أثري في العالم. يحتوي على أكثر من ١٠٠ ألف قطعة أثرية ، بما في ذلك مجموعة الكنوز الكاملة للملك توت عنخ آمون.

٧. طرق طيران جديدة

اختتم الموقع تقريره: لم يكن السفر إلى مصر أسهل من أي وقت مضى. أصبح بإمكان المزيد من الأمريكيين الآن السفر مباشرة إلى البلاد بفضل خط مصر للطيران الجديد من نيويورك إلى القاهرة الذي تم إطلاقه في يونيو 2023.

وبالإضافة إلى الطرق الجديدة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، سيضيفون أيضًا رحلات مباشرة إلى القاهرة من نيوديلهي وبنغلاديش في وقت لاحق من هذا العام.