مصرع طفلة سقطت عليها نخلة فى سوهاج

لقيت طفلة رضيعة مصرعها بمركز جرجا بمحافظة سوهاج لسقوط فلق نخيل عليها، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد وصول الطفلة، «حبيبة ه ح ع» سن عامين، لمستشفى جرجا العام، وتقيم بناحية قرية البربا بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، جثة هامدة.

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبالفحص وسؤال والدتها المدعوة «أميرة. م. ع. ف» سن 26 عامًا، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية بمركز جرجا بمحافظة سوهاج قررت بأنه أثناء لهو نجلتها بحوش ملحق بالمنزل مسقوف بأفلاق النخيل والبوص، بناء قديم بالطوب اللبن سقط على رأسها فلق نخيل من السقف مما نتج عنه وفاتها، حيث اعتادت الطفلة على مصاحبة والدتها عند ذهابه للاعتناء بالمواشي والطيور بالمنزل القديم.

ونفت الأم الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم اخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.