ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفلة سقطت عليها نخلة فى سوهاج

مصرع طفلة
مصرع طفلة

لقيت طفلة رضيعة مصرعها بمركز جرجا بمحافظة سوهاج لسقوط فلق نخيل عليها، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد وصول الطفلة، «حبيبة ه ح ع» سن عامين، لمستشفى جرجا العام، وتقيم بناحية قرية البربا بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، جثة هامدة.

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبالفحص  وسؤال والدتها المدعوة «أميرة. م. ع. ف» سن 26 عامًا، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية بمركز جرجا بمحافظة سوهاج قررت بأنه أثناء لهو نجلتها بحوش ملحق بالمنزل مسقوف بأفلاق النخيل والبوص، بناء قديم بالطوب اللبن سقط على رأسها فلق نخيل من السقف مما نتج عنه وفاتها، حيث اعتادت الطفلة على مصاحبة والدتها عند ذهابه للاعتناء بالمواشي والطيور بالمنزل القديم. 

ونفت الأم الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم اخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

إدارة البحث الجنائي البحث الجنائى ب الشبهة الجنائية اللواء محمد عبد المنعم شرباش أمن سوهاج بسبب خلافات

الأكثر قراءة

حفل تامر حسنى فى مهرجان العلمين "تريند مصر".. حضور جماهيرى كبير (فيديو)

كيف تفاعل المصريون مع حفل تامر حسنى فى مهرجان العلمين الجديدة؟ (بيانات)

أوكرانيا تطالب بولندا بإعادة دراسة قرار منع تصدير الحبوب الأوكرانية عبر حدودها

إصابة 21 شخصًا إثر اندلاع حريق أتوبيس جنوب البحر الاحمر

مرتضى منصور: أنا كسبان كل البطولات من الخطيب

مهرجان العلمين الجديدة تريند مصر بعد النجاح المبهر لحفل تامر حسنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحلة"كيسنجر"الأخيرة إلى كاثاي

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»