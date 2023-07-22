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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب عشرينى غرقا بترعة سيالة أولاد نصير فى سوهاج

غريق
غريق

لقى شاب عشريني بقرية إدفا بمركز سوهاج مصرعه غرقًا بترعة سيالة أولاد نصير، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد  غرق شخص بترعة سيالة أولاد نصير من قرية  أدفا بمحافظة سوهاج بناحية أولاد نصير بدائرة مركز سوهاج.

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين انتشال الجثة بمعرفة الأهالي، وتبين عقب انتشال الجثمان  غرق المدعو «جاد الله. ن. م. ع» سن 20 عامًا، حاصل علي دبلوم، ويقيم بذات الناحية، و تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج التعليمي.

وبسؤال ذويه أفاد عمه المدعو «مصطفي. م .ع .ج» سن 67 عامًا بالمعاش،  ويقيم بذات الناحية بقرية إدفا بمركز سوهاج، بأنه أثناء قيام نجل شقيقه المذكور بالاستحمام بالترعة لارتفاع درجات الحرارة ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ونفى الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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