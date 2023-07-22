احتفالا بعيد التلفزيون.. نجوم ماسبيرو يتحدثون فى مركز الجزويت الثقافى

احتفالا بعيد التلفزيون .. نجوم ماسبيرو يتحدثون في مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، وذلك خلال اللقاء الذي يعقد في المركز، في تمام السابعة من مساء اليوم السبت.

حيث يحل كل من الإعلاميين: دكتور إبراهيم الكرداني، الإذاعي حازم طه، والكاتبة سها سعيد مؤلفة كتاب “نجوم ماسبيرو يتحدثون”، وتدير اللقاء وتقدمه دكتورة مني لملوم.

وكان الكتاب قد صدر في ثلاثة أجزاء، الجزء الأول صدر عام 2019، ويضم حوارات أجرته الكاتبة مع 32 شخصية إعلامية وإذاعية وتلفزيونية، وذلك بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

بينما صدر الجزء الثاني من كتاب “نجوم ماسبيرو يتحدثون”، عام 2020، وصدر الجزء الثالث بالتزامن مع عيد الإعلاميين الــ 87.

وفي مقدمتها لكتابها “نجوم ماسبيرو يتحدثون”، تذهب الكاتبة سها سعيد إلي أنه: يضم الكتاب حوارات مع نجوم ماسبيرو من الجيل الأول والثاني والثالث، تشمل الحوارات تفاصيل عن نشأتهم والتحاقهم بالعمل في الإذاعة أو التليفزيون وكيف كانت الاختبارات وعن الصعوبات التي قابلوها ، وكواليس برامجهم والمناصب التي تقلدوها، وغيرها من المحاور عن أهم محطات مشوارهم الإعلامي والتي تعكس صورة تاريخ مصر من خلال الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكيف كان دور الإعلام منذ سنوات، كما تعكس الحوارات دور ماسبيرو والتليفزيون المصري في تشكيل وعي وجدان الجمهور المصري والعربي، بالإضافة الى التعرف على تاريخ مبني "ماسبيرو" العريق.

وبحق من يريد التعرف على تاريخ هذا المبنى العملاق وكل ما يخص رموزه الرجوع لكتاب "نجوم ماسبيرو يتحدثون "بأجزاءة والذي يعد مرجع هام وأساسي لكل الباحثين والدراسين والمهتمين بمجال الإعلام .

وتلفت “سعيد” إلي: كتاب “نجوم ماسبيرو يتحدثون”، أول سلسلة كتب لتوثيق مشوار رواد ونجوم ماسبيرو. الذي مازال يواصل الكشف والتنقيب عن كنوز ماسبيرو، ذلك الصرح العملاق الشامخ الذي تم تشيده منذ بداية الستينات والذي كان ومازال له عظيم الأثر من خلال رواده ونجومه في نشر الثقافة والمعرفة وتشكيل الوعي والوجدان عند المواطنين ليس في مصر بل والعالم العربي كله.