أول تعليق من مرتضى منصور على قضية "أتشيمبونج"

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول، إن لاعب نادي الزمالك السابق بنجامين أتشيمبونج بعد الرحيل وجه الشكر لمسئولي الزمالك ووقع على المخالصة بشأن مستحقاته، لكن بعض المسئولين السابقين حرضوا اللاعب على شكوى النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأضاف منصور خلال مؤتمر صحفي في النادي: “وقعنا مع اللاعب على تسوية على 5 أقساط بشأن المستحقات الخاصة به ودفعنا 90 ألف دولار كدفعة أولى ومثلها كدفعة ثانية وثالثة”.

وتابع: “حين حان الوقت لسداد الدفعة الرابعة تم الحجز على أرصدة النادي من قبل ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق".