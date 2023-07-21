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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عامل بتهمة سرقة قطع غيار من مقر عمله بالسلام

حبس
حبس

قررت نيابة السلام حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة قطع غيار سيارات من مكان عمله.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة بعض أجزاء السيارات من محل عمله، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

وتبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من (مسئولى إحدى شركات التسويق والتوكيلات التجارية)، بتضرره من قيام أحد أفراد الأمن الإدارى المُعينين بأحد مراكز الصيانة "غير معلوم بياناته" بدائرة القسم بسرقة عدد من أجزاء السيارات من داخل مركز الصيانة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب المغافلة، وتم بإرشاده العثور على المسروقات بمسكنه.

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