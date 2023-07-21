إنقاذ 68 مصطافا من الغرق في رأس البر

شهدت مدينة رأس البر في محافظة دمياط اليوم الجمعة، إقبالاً جماهيريا كبيرًا من المصطافين والرواد على البوابات وساحات انتظار سيارات رحلات اليوم الواحد والموقف الخارجي والشواطئ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة والتي تعد الأكثر إزدحامًا منذ بداية موسم صيف ٢٠٢٣ حتى الآن؛ لقضاء إجازة آخر العام وعطلة نهاية الأسبوع خاصةً مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وذلك وسط استعدادات مكثفة من الوحدة في كافة المرافق والخدمات لتقديم أفضل الخدمات المواطنين.

جدير بالذكر أن العمل يجري من أول ضوء من صباح اليوم مع تكثيف الجهود على الشواطئ بتواجد فريق إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ وتكثيف المعدات البحرية لتأمين المصطافين ورواد المدينة، بالإضافة لعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ خيم للإسعاف وعدد ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، وتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ، حيث تم اليوم إنقاذ عدد ٦٨ حالة من الغرق كما تم تسليم عدد ٢٠٣ طفل تائه إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا مع آخر ضوء بكل خير، يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة خلال موسم صيف ٢٠٢٣ .

ويتوافد المصطافين على مدينة رأس البر في دمياط لقضاء عطلة نهاية الأسبوع وهربا من موجة الحر وسط استعدادات مكثفة من الوحدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، إذ يجري العمل من أول ضوء مع تكثيف الجهود على الشاطئ بتواجد فريق إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ وتكثيف المعدات البحرية لتأمين المصطافين ورواد المدينة، حيث تم تزويد الشاطئ بعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ خيم للإسعاف وعدد ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ .

كما شن مجلس مدينة رأس البر في دمياط حملات مكبرة حفاظًا على أمن وسلامة المصطافين ورواد الشاطئ، والمظهر الحضاري للمدينة.