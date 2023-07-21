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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن: قدمنا لأوكرانيا كل ما تحتاجه لإنجاح هجومها المضاد

بلينكن
بلينكن

صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الدول الغربية قدمت لأوكرانيا كل ما تحتاج إليه ليكون هجومها المضاد ناجحا.

جاء ذلك خلال منتدى "آسبن" الأمني الذي انعقد اليوم في ولاية كولورادو الواقعة في جنوب غرب الولايات المتحدة.

وقال بلينكن: "أعتقد أنهم يمتلكون كل ما هو ضروري ليكونوا ناجحين جدا"، وفق ما نقلت عنه وكالة تاس الروسية.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الأمريكية أن "التحضير الذي جرى خلال عدة أشهر الأخيرة، والمعدات التي قدمناها نحن و50 دولة أخرى لهم، ستؤثر بشكل ملحوظ" على سير الهجوم المضاد.

وكانت واشنطن قد أكدت أكثر من مرة أنها ستواصل تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا ما دامت كييف تحتاج إليها.

وفي وقت سابق اليوم، أكد البيت الأبيض أن أوكرانيا تستخدم القنابل العنقودية الأمريكية، ضد القوات الروسية في البلاد.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي إن ردود الفعل الأولية تشير إلى أنه تم استخدامها "بشكل فعال" في المواقع والعمليات الدفاعية الروسية.

وأضاف: "إنهم يستخدمونها بشكل مناسب.. إنهم يستخدمونها بشكل فعال ولديهم بالفعل تأثير على التشكيلات الدفاعية لروسيا".

ووافقت الولايات المتحدة على إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، بينما وعدت كييف بأنها لن تستخدم إلا لضرب تجمعات جنود روسيا.

هجوم مضاد غير فعال

في المقابل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق اليوم، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، أن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا لصد القوات الروسية في جنوب البلاد وشرقها لم يحقق "أية نتيجة"، على رغم الدعم المالي والعسكري الغربي.

وقال بوتين: إنه "لا الموارد الهائلة التي ضخت في نظام كييف ولا الإمدادات الغربية بالأسلحة والدبابات والمدفعية والمدرعات والصواريخ تساعد" أوكرانيا، مؤكداً أنها لم تحقق "أية نتيجة حتى الآن".

وحذر الرئيس الروسي من أن عدواناً على بيلاروس سيكون بمثابة عدوان على روسيا، وأن موسكو سترد "بكل الوسائل" التي في حوزتها.

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي هجوم أوكرانيا المضاد الحرب الروسية ـ الأوكرانية دعم كييف مساعدات عسكرية

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