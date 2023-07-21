قناة الناس| على الله الجمال: من أهم دورس الهجرة حسن اختيار الصديق (فيديو)

قال الشيخ على الله الجمال، من علماء وزارة الأوقاف، إن من أهم دروس هجرة النبي صلّ الله عليه وسلم اختيار الصديق؛ إذ أن الرسول قبل أن يفكر في الهجرة اختار الصاحب الذي يرافقه بها.

وأضاف "الجمال"، اليوم الجمعة، خلال برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة الناس، أنَّ أبا بكر كلما رأى رسول الله قال له أبو بكر الصديق: “الصُّحْبَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ”، ثم بكى لما وافق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول الرسول يأمره أن يصبر، فقد يجعل الله له صاحبا، وهنا يعرف أبو بكر أنه صاحب الرسول بالهجرة النبوية.

وأوضح الجمال أن الله تعالى أمرنا باختيار الصحبة الصالحة، فإذا كان الإنسان مع الصحبة الصالحة لا يخسر بل يكون في الأمام دائما، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى دعا النبي إلى اختيار الصحبة الصالحة، وأن يتبع ونحن أيضا سبيل من أناب إلى الله تعالى، مؤكدا أن الصحبة الصالحة تؤثر في شخصية الإنسان وتكوينه.

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