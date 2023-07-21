السينوغرافيا وعناصرها في تدريبات "ابدأ حلمك" بالوادي عاصمة الثقافة

استمرت لليوم الثاني تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" للمشاركين من أبناء الوادي الجديد، ضمن أسبوع مكثف انطلق أمس الأول ويستمر حتى 24 يوليو الحالي، والذي يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن عدة فعاليات بالمحافظة التي تم إعلانها عاصمة للثقافة المصرية هذا العام.

وشهدت التدريبات على مسرح سينما هيبس، الخميس، عدة تدريبات قدمت بإشراف المخرج أحمد السيد والذي بدأ من خلالها التحضير للمشاهد المسرحية المقرر لها الاشتراك فى العرض النهائي، حيث تم التدريب على مشاهد مسرحية لتقبل الآخر وتعزز سلوك التفاهم الاجتماعي، وتفسر السلوك البشري في المخاطر.

أما الدكتور عمرو الأشرف فبدأ التدريب بالتعريف بالسينوغرافيا وأهم عناصرها وأيضا عناصر العرض المسرحي كالصوت والديكور والإضاءة والملابس، كما تطرق أيضا إلى أنواع المسارح المختلفة، وبدأ بورشة الإضاءة المسرحية.

قدمت التدريبات بحضور ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، والمخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، والمخرج خالد أبو ضيف المدير الإقليمي للمشروع، ومشرفي المشروع بالخارجة والداخلة.

وعلى مسرح قصر ثقافة موط قدم الفنان والمايسترو حسام حسني تدريباته الموسيقية وقام بمراجعة على الأغاني التي يتم تدريب المشاركين عليها، بالإضافة إلى التدريب على باقة غنائية تتنوع ما بين الوطني والنوبي والصعيدي وأغاني من تراث الواحات.

أما الكاتب والمؤلف سعيد حجاج فقام بمناقشة المتدربين عن مسرحية "إيزيس" للكاتب توفيق الحكيم.

مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تقام برعاية وزارة الثقافة وتقدمه هيئة قصور الثقافة بهدف تدريب أبناء المحافظات عبر ورش مجانية على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، ويرأس اللجنة المنظمة للمشروع الدكتور هاني كمال المدير التنفيذي.

وتشهد محافظة الوادي الجديد زخما ثقافيا وفنيا في ضوء إعلانها عاصمة للثقافة المصرية حيث استضافت عدة فعاليات مركزية على مدار الأشهر السبع الماضية، بخلاف برنامج الفعاليات الشهري بالمواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، ومن المقرر أن يقام بها أسبوع ثقافي مكثف في سبتمبر المقبل تزامنا مع تعامد الشمس بمعبد هيبس ويتم خلال الاحتفال بتخرج دفعة "ابدأ حلمك".