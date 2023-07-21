إقبال كبير على قافلة الكشف المبكر عن سرطان الثدى بكفرالشيخ

شهدت مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بسيدي سالم بمحافظة كفرالشيخ إقبالًا كبيرًا من سيدات وفتيات قرى مركز ومدينة سيدي سالم، لإجراء الكشف الطبي بسيارة المامو والسونار الخاصين بصحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، وإشراف وتنفيذ دكتورة آمال حجاج مديرة الرعاية الأساسية، ومنسق عام المبادرات الرئاسية، ومنسق عام حملة 100 يوم صحة بكفرالشيخ، ضمن المبادرات الرئاسية، واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بصحة المرأة.



أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أنه يثني على الأطقم الطبية بقافلة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بسيارة المامو والسونار، ضمن المشروع القومى لصحة المرأة، مشيدًا بالإقبال الكبير من السيدات والفتيات من أهالي قرى مركز ومدينة سيدي سالم، مناشدًا كل السيدات التوجه للاستفادة من القافلة والتي ستستمر حتى 25 يوليو الجاري.

وقالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن هذه المبادرة تأتي كهدية من الدولة لأهالي المنطقة، وتأتي ضمن مبادرة "100 يوم صحة"، التي تستهدف تقديم جميع الخدمات الصحية للمواطنين، وتشمل الخدمات التي تقدمها الحملة، الخدمات الوقائية، والعلاجية، والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة، مؤكدة أن القافلة نفذها الدكتور محمد شريف داود، مدير إدارة سيدي سالم الصحية، تحت إشراف الدكتورة آمال حجاج، مدير عام الرعاية الأساسية ومنسق "مبادرة 100 يوم صحة".

‏وأضافت وكيل وزارة الصحة، أن القافلة استقبلت عددًا كبيرًا من النساء اللاتي تجاوزن سن الـ40، حيث إنهن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، حيث تم إجراء الفحوص اللازمة لهن من خلال فريق متميز من الأطباء والممرضين المختصين.

‏وأشاد الأهالي بالمبادرة، وأعربوا عن شكرهم للدولة والجهات المعنية، التي ساعدت في تنظيم هذه الحملة، والتي تعد دليلًا على اهتمام الدولة بصحة المواطنين وتقديم الخدمات الصحية لهم.