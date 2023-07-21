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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. مصطفى بكرى: “عبدالناصر” سيظل حاضرًا

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة المصرية تحتفل يوم الأحد المقبل، بالذكرى الـ71 على ثورة 23 يوليو 1952، التي أحدثت تحولًا كبيرًا في المجتمع المصري بقيادة الزعيم الخالد جمال عبدالناصر. 

وأضاف "بكري" خلال حلقة اليوم الجمعة من برنامجه "حقائق وأسرار"، أن الزعيم جمال عبدالناصر المخلص العروبي الذي سيظل دومًا في ذاكرة وقلوب الناس، "عبدالناصر" ليس اسمًا يمكن نسيانه، وليس اسمًا نتذكره في المواسم والاحتفالات، بل هو يعيش بيننا.

"عبدالناصر" شكل لفترة طويلة روح هذا الوطن

وتابع: "عبدالناصر" شكل لفترة طويلة روح هذا الوطن، مناضلًا مقاتلًا مدافعًا عن الطبقات المقهورة، "عبدالناصر" الشريف النزيه الأمين الذي كان دائمًا ما يحاسب نفسه على كل كبيرة وصغيرة، وكان يتحمل أي أزمات بمسئولية ربما يعجز الآخرون عن تحملها، كان شجاعًا وقويًا ولديه القدرة على مواجهة كل التحديات.

وأردف: استطاع أن ينقل البلاد من مرحلة الهزيمة في 1967 ليقوم بحرب الألف يوم التي كانت البداية المهمة لانتصار أكتوبر 1973، حيث إنه عبر بالشعب المصري والأمة العربية أزمات متعددة.

الزعيم جمال عبد الناصر مصطفى بكرى الاعلامي مصطفى بكري جمال عبد الناصر ذاكرة وقلوب الناس

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