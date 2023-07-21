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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مارتن جريفيث: اتفاق الحبوب سمح بنقل 725 ألف طن قمح كمساعدات إغاثية

مارتن جريفيث، وكيل
مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام المعني بالشئون الإنسانية

قال مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام المعني بالشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إننا شهدنا ارتفاعًا في أسعار القمح والذرة بنسب تتراوح بين 8 و9%،  يوم الأربعاء الماضي.

ونوه "جريفيث"، خلال كلمته في جلسة بشأن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب في مجلس الأمن، اليوم الجمعة، إلى أن اتفاق الحبوب سمح بنقل 725 ألف طن قمح للمساعدات الإغاثية.

وشدد المسئول الأممي، على ضرورة استجابة المجتمع الدولي لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء في العالم، موضحًا أن صادرات الأغذية والأسمدة تمثل أهمية قصوى للأمن الغذائي.

ارتفاع أسعار القمح والذرة إرتفاع أسعار القمح ارتفاع اسعار القمح عالميا يوم الأربعاء الماضي

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