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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البحرين تدين إحراق المصحف فى السويد

إحراق المصحف في السويد
إحراق المصحف في السويد

أدانت مملكة البحرين - بشدة - قيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم، في عمل مشين يستفز مشاعر المسلمين في أنحاء العالم، ويثير التطرف والكراهية.

ونقلت "وكالة الأنباء البحرينية"، بيانًا لوزارة الخارجية البحرينية، أكدت فيه رفضها التام لمثل هذه الأعمال والممارسات المتكررة التي تتنافي مع جميع القيم الإنسانية وحرية الأديان والمعتقدات، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تلك الممارسات المُسيئة التي تخالف التعاليم الدينية، وتؤدي إلى نشر الفتنة والتعصب والتطرف.

مملكة البحرين البحرين المصحف ستوكهولم التطرف

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