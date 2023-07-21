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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تركيا.. هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب ولاية كهرمان مرعش

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، مساء اليوم الجمعة، عن أن هزة أرضية بقوة 4 درجات ضربت مدينة كهرمان مرعش على عمق 5.5 كم تحت الأرض.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر "تويتر"، إن هزة بقوة 4 درجات ضربت عند الساعة 14:23 بالتوقيت المحلي، مدينة البستان في ولاية كهرمان مرعش، على عمق 5.55 كيلومتر تحت الأرض.

وضرب زلزالان جنوب تركيا، في السادس من فبراير الماضي، وقع الأول في الساعة 4:17 صباحا بالتوقيت المحلي 2023، وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه السطحي غرب مدينة غازي عنتاب. امتد أثره إلى سوريا. ويعد هذا الزلزال من أقوى الزلازل في تاريخ تركيا وسوريا.

وبعد مرور تسع ساعات وتحديدا في الساعة 13:24 ظهرا بالتوقيت المحلي من نفس اليوم، وقع زلزال آخر بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر بمنطقة إيكين أوزو بالقربِ من مدينة كهرمان مرعش.

وبلغ عدد ضحايا هذين الزلزالين في تركيا وسوريا حسب تقديرات أكثر من 51000 قتيل و120000 مصاب، وخلّفا أضرارا مادية جسيمة في كِلا البلدين.

Captureزلزال
Captureزلزال
ولاية كهرمان مرعش هيئة الكوارث والطوارئ تركيا هزة أرضية 4 درجات

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