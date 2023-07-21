بينها 28 بندقية.. ضبط 165 سلاحًا ناريًا خلال 24 ساعة

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية .

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبط 165 قطعة سلاح ناري بحوزة 139 متهما، وذلك على النحو التالي (13 بندقية آلية، بندقية رصاص، 15 بندقية خرطوش، 9 طبنجات، 127 فردا محليا، 168 طلقة مختلفة الأعيرة، 20 خزينة متنوعة، وضبط 260 قطعة سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.