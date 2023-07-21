الأهلى يحسم رحيل محمد الشناوى بعرض "لا يمكن رفضه" غدًا

كشف مصدر مسئول داخل نادي الأهلي عن تفاصيل عودة مفاوضات مسئولي النصر السعودي لضم محمد الشناوي بمقابل مادي مُغرٍ لا يمكن رفضه، موضحًا أن هناك جلسة حاسمة غدًا بين كولر والخطيب ولجنة التخطيط لحسم القرار النهائي.

وأكد المصدر أن قرار رحيل محمد الشناوي إلى النصر السعودي أو أحد الأندية السعودية الصاعدة حديثًا للدوري الممتاز في يد محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، وليس أي مسئول آخر في القلعة الحمراء بالتنسيق مع كولر.

وأشار المصدر إلى أن الحارس الدولي يتمسك بخوض التجربة في الدوري السعودي نظرًا للعرض المالي المغري لضمه، وأنه يرغب في الرحيل لمدة موسم أو موسمين على أن يعود إلى الأهلي لإنهاء مشواره مع الساحرة المستديرة داخل القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر أن كولر عقد جلسة مع الشناوي على هامش التدريبات قبل مواجهة بيراميدز، وأكد له أنه لا يمانع في تلبية رغبته لخوض التجربة، لكنه ينتظر قرار الإدارة.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي لم تتلق أي اتصالات من أي مسئول أو فريق في الدوري السعودي بشأن شراء أو استعارة محمد الشناوي في الميركاتو الصيفي الجاري.