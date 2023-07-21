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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالإسماعيلية

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 3 مواطنين فى حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق "الإسماعيلية – القاهرة"، أمام المجمع التعليمي بمحافظة الإسماعيلية، وعلي الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتين إسعاف، لكن المصابين رفضوا النقل للمستشفى وتم إجراء الإسعافات الأولية بموقع الحادث.

وتلقت مديرية أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي،  بطريق "الإسماعيلية – القاهرة"، أمام المجمع التعليمي بمحافظة الإسماعيلية، 

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف، وتم إجراء الإسعافات الأولية بموقع الحادث، وتم رفع السيارة من الطريق وإعادة الحركة المرورية مرة أخرى.

3 مواطنين حادث انقلاب الإسماعيلية – القاهرة المجمع التعليمي محافظة الإسماعيلية

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