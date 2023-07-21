السكرتير العام المساعد ببنى سويف يتابع استعدادات معرض "شباب مصر"

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد في بني سويف، اليوم الجمعة، معرض "شباب مصر"، وذلك لمتابعة أعمال تجهيز وفرش محلات المعرض، بحضور فواز رجب، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، الدكتور علاء سعيد، مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة.

وأشرف السكرتير العام المساعد، على قيام أصحاب المحلات بأعمال تجهيز وفرش المحلات التي تم الاقتراع عليها، حيث تم الانتهاء من تحرير عقود 54 محلاً، وجارٍ استكمال التعاقدات مع أصحاب باقي المحلات ممن تم صرف التعويضات المقررة لهم من التضامن، فيما سيتم الإعلان عن طرح عدد من المحلات، وإجراء قرعة علنية مفتوحة أمام الراغبين من الشباب والمواطنين في استئجار تلك المحلات من أهالي بني سويف.

التقى السكرتير العام المساعد، عددًا من أصحاب المحلات بالمعرض، مشددًا على توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، باستمرار المتابعة لتذليل أي معوقات وتيسير الإجراءات الإدارية اللازمة لهم، بجانب تكليفاته لمسئولي الوحدة المحلية بالتواصل المستمر مع أصحاب المحلات والوقوف على مستجدات الوضع واتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة الانتهاء من أعمال فرش وتجهيز المعرض الذي تم إعادة إنشائه وتأهيله وافتتاحه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإعادة الإنشاء والتأهيل، والتي قامت بها شركة المقاولون العرب وجهاز التعمير، عقب تعرضه لحريق منتصف مايو الماضي.

وأعرب الشباب والمواطنون عن تقديرهم وامتنانهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهاته لأجهزة الدولة المعنية على سرعة الاستجابة وتوجيهاته لأجهزة ومؤسسات الدولة بإعادة إنشاء وتأهيل المعرض في زمن قياسي، وسط تواجد دائم من مسئولي الأجهزة التنفيذية ووصول المعدات وتكثيف العمل، حتى تم الانتهاء من المشروع وافتتاحه "نهاية يونيو الماضي" بحضور الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.