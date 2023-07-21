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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

شعبة المستثمرين: مهرجان العلمين ضاعف من أعداد السياحة

إيهاب الجندي
إيهاب الجندي

قال إيهاب الجندي رئيس لجنة السياحة بشعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية، إن هناك إقبالًا كبيرًا على العلمين الجديدة والساحل الشمالي بشكل عام من المصريين والعرب، خاصة من دول الخليج للاستمتاع بجو وشواطئ الساحل الجميلة التي ليس لها مثيل.

وأكد رئيس لجنة السياحة بشعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية، أن الساحل الشمالي والعلمين استقبلا هذا العام، جنسيات أجنبية بشكل ملحوظ، مقارنة بالفترات الماضية التي كان يتواجد بها المصريون والعرب فقط بشكل مكثف.

وأوضح "الجندي" أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمدينة العلمين الجديدة، وتسعى جاهدة لوضعها على خريطة السياحة العالمية، لتكون قبلة السياح من مختلف أنحاء العالم، وذلك بما تقدمه من خدمات وبنية تحتية قوية ومشروعات عملاقة.

- المهرجان سيضاعف أعداد زوار المنطقة بشكل ملحوظ

وأضاف إيهاب الجندي، أن مهرجان العالم علمين في نسخته الأولى هذا العام، وما يضمه من فعاليات رياضية وغنائية وترفيهية، سيضاعف أعداد زوار هذه المنطقة بشكل ملحوظ، خاصة أنه يتم التسويق له بشكل متميز محليًا وخارجيًا، وكل وسائل الإعلام تسلط الضوء عليه وعلى محتوى المهرجان من فعاليات.

وتوقع إيهاب الجندي، أن يتخطى زوار العلمين الجديدة والساحل الشمالي هذا الموسم حاجز 2 مليون سائح، وهذا الرقم مؤهل للزيادة خلال العام المقبل، نتيجة للتسويق الجيد للمدينة.

ودعا الى ضرورة تسليط الضوء على إمكانيات ومعالم العلمين الجديدة والساحل الشمالي في جميع البورصات السياحية العالمية مثل بورصة لندن وبرلين والفيتور وغيرها.

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