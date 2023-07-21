مراسل "dmc": "تذكرتي" موجودة على شواطئ العلمين لحجز تذاكر حفلات المهرجان

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، فعاليات اليوم الجمعة، لمهرجان العلمين، والتي بدأت أولى فعالياته يوم 13 يوليو وتستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وقال محمد سعد، مراسل قناة دي إم سي، من مدينة العلمين الجديدة، إن أبرز الفعاليات اليوم، عرض طائرات "rc" والتي يشهدها الزوار على المناطق السياحية، وماتضمنته من فعاليات ترفيهية على ممشى العلمين، وحتى يوم 22 أغسطس.

وتابع: "اليوم يشهد أولى الحفلات الفنية لمهرجان العلمين، وهي حفلة النجم تامر حسني، والتى تنطلق في منطقة آرينا في تمام الساعة التاسعة، لافتا إلى أن التجهيزات كانت على أعلى مستوى، والكل على قدم وساق وسنشاهد حفلا مصريا بمقاييس عالمية من حيث الشكل والصوت والإخراج".

وكشف مراسل قناة دي إم سي: "موقع تذكرتي عامل أكشاك على ممشى العلمين السياحي، وموجود أكشاك في كل مكان في العلمين، وممكن أي حد عايز يدخل الحفل يجي يشتري التذكرة من جوة العلمين"، موضحا أن الزوار ينتظرون حفلات مهرجان العلمين بصبر فارغ إذ من المقرر أن تتوالى الحفلات ومنها حفل الموسيقار عمر خيرت والفنانة إليسا ونانسي عجرم وغيرهم من الفنانين.