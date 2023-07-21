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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل تناول مبيدًا حشريًا بالخطأ فى الشرقية

ارشيفية
ارشيفية

لقى طفل مصرعه؛ بسبب تناوله مبيدًا حشرىًا بالخطأ داخل منزل أسرته بقرية أبوالشقوق بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

 البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى كفرصقر المركزي بوصول طفل 6 سنوات، مقيم بقرية أبوالشقوق بمركز كفرصقر، مصابًا بحالة تسمم إثر تناوله مبيدًا حشريًا، وتم تحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

 وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفل التي أودت بحياته إثر تناوله مبيدًا حشريًا (أميداكوبريد) بالخطأ داخل منزل أسرته، فيما تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث.

طفل مبيد حشري قرية أبو الشقوق كفر صقر محافظة الشرقية النيابة العامة

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