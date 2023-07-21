وقف حالتى بناء مخالف خلال حملة مكبرة بالأقصر

نفّذ مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي، تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، حملات مكبرة؛ لإيقاف أعمال حالتيّ بناء مخالف في المهد بمنطقتي شمال وشرق مدينة الأقصر.

وأسفرت الحملات في منطقة نجع بدران بحي شمال، عن إيقاف أعمال بناء قواعد خرسانية على مسطح 150 مترًا، وذلك بحضور عصام عبدالراضي، وكيل إدارة المتابعة الميدانية.

كما أسفرت الحملات في منطقة نجع الخطباء بحي شرق، عن إزالة بناء مخالف عبارة عن قواطيع في الدور الثانى علوى بمسطح 90 مترًا، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.