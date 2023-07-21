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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سها جندى: نحرص على دعم الشباب وندعوهم لتقديم أفكار جديدة لتطوير مشروعات الوزارة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظم المكتب الإعلامي لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، دورة تدريبية مكثفة استمرت لمدة ثلاثة أيام، لعدد من طلاب قسم الصحافة بأكاديمية أخبار اليوم، وذلك في إطار استراتيجية الدولة في تأهيل وتمكين الشباب.

وصرحت السفيرة سها جندي بأنه إيماناً بمبدأ دعم وتمكين الشباب في مختلف المجالات، كان الهدف الرئيسي من التدريب هو تزويد المتدربين بالمهارات المهنية والخبرات العملية التي تتواكب مع مستجدات سوق العمل الصحفي والإعلامي، والتعريف باستراتيجيات عمل المكتب الإعلامي لوزارة الهجرة في جميع الملفات والمبادرات، وكذا عقد حلقة موسعة للنقاش والرد على الاستفسارات.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن البرامج التدريبية تتيح فرصة انفتاح الطلبة والطالبات على مهارات سوق العمل أثناء الدراسة وتنمية المهارات الأساسية في مختلف المجالات، داعية هؤلاء الشباب من المتدربين لتقديم أفكار ومقترحات لتطوير المشروعات والملفات التي تعمل عليها وزارة الهجرة، مؤكدة أن الدماء الشابة دائمًا تسهم في تقديم كل ما هو جديد ومثمر.

وأكد المشاركون في التدريب مدى الاستفادة المكتسبة من فريق عمل وزارة الهجرة في مجالات الإعلام مثل الكتابة الصحفية، التصوير الصحفي، والتصميم الجرافيكي، الرصد والمتابعة، وإعداد المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهين الشكر للأستاذ الدكتور ماجد القمري عميد الأكاديمية لرعايته الدائمة للشباب، والدكتورة نشوي اللواتي رئيس قسم الصحافة بالأكاديمية، والدكتورة أميرة ناجي مدرس بقسم الصحافة، لإتاحة الفرصة التدريبية المثمرة لهم.

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