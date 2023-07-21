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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إسحق عطاالله الآثوسيّ.. تعرف على أحدث قديسي كنيسة الروم الأرثوذكس

الروم الارثوذكس
الروم الارثوذكس

أطلق الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي، ووكيلها للشؤون العربية، نشرة تعريفية عن أحدث قديسي كنيسة الروم الارثوزذكس وهو قُدْس الأبُ المتوحِّد اسحق عطاالله الآثوسيّ.

وقال خلالها: إنه رُسم شماساً في دير القديس يعقوب الفارسي المقطع-دده باسم "فيلبّس"، بوضع يد المطران الياس قربان في العام 1963(وله من العمر 26 سنة). ذهب إلى دير البلمند ليتابع دروسه التي أكملها في جزيرة باتموس العام 1968 لدراسة اللغة اليونانية. 

درس اللاهوت في جامعة تسالونيكي. شتهر بصوته الشجيّ ومعرفته الدقيقة للموسيقى. رسم كاهناً في دير سيدة البلمند بوضع يد المثلث الرحمات البطريرك الياس الرابع (معوّض). حصل على كتاب تصريف من المطران جورج خضر، ليذهب إلى اليونان. وينضم إلى رهبان الجبل المقدس في دير ستافرونيكيتا. فاستقر هناك في العام 1978 في قلاية القيامة التي أعاد بناءها بيده في منطقة "كابسالا" قرب العاصمة "كارييس". 
كان ابناً روحياً للأب باييسيوس الآثوسي. الذي تعرف عليه خلال زياراته للجبل المقدس آثوس. عاش وحده أربع سنوات في تقشف شديد، وتعرض لتجارب كثيرة حاولت إخراجه من قلايته. أقام في جبل آثوس مدة عشرين سنة، من سنة 1978 حتى سنة 1998، واشتهر بشدة نسكه وجهاده الروحي. عُرف أباً روحياً وداعيةً إلى ممارسة سر الإعتراف.

ترجم إلى العربية كتباً روحيةً مهمة: نسكيات، كيف نحيا مع الله، المزامير، رسائل الشيخ باييسيوس. الراهب جراسيموس الآثوسي . وغيرها كثير . كما كتب سيرته الذاتيّة، كما رحل في يوليو 1998 عن عمر يناهز 61 عاماً قضاها في خدمة الرّب في نسك ودموعٍ.

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