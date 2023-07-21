الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نياحة البابا بطرس الخامس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بذكرى نياحة البابا بطرس الخامس الـ"83"، وبهذه المناسبة قال كتاب التاريخ الكنسي المعروف بالسنكسار إن في مثل هذا اليوم من سنة 1064 ش تنيح البابا بطرس الخامس البطريرك آل 83 وكان يعرف ببطرس بن داود وهو من دير أبي مقار وكان قسا بدير شهران وتولي الكرسي في 6 طوبة سنة 1056 ش وكانت أيام رئاسته كلها أمن وسلام وتنيح بعد أن أقام علي الكرسي ثماني سنوات وستة أشهر وستة أيام ودفن بمصر القديمة .

فعاليات اخرى شهدتها الكنيسة القبطية الارثوذكسية خلال الفترة الراهنة، حيث صلى نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء في كفر داود مطر التابع للإيبارشية، وخلاله دشن عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها.

هذا وعقب القداس عقد مجمع كهنة الإيبارشية، اجتماعهم الدوري، بحضور نيافة الأنبا صليب، حيث ألقى نيافته كلمة عن "الوقاية من الارتداد" وعن "الأب الكاهن وكيف يوازن بين بيته وخدمته"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، وأيضًا هنأ الآباء نيافته بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لسيامته أسقفًا والذكرى العاشرة لتجليسه أسقفًا على الإيبارشية.

كما نظم القسم التعليمي بالمتحف القبطي بالتعاون مع قسم الفن بمعهد الدراسات القبطية بالقاهرة، ورشة فنية لتعليم الأشغال الجلدية شارك فيها متدربون من سن 18 إلى 25 سنة من الجنسين.، وتضمنت الورشة التي أقيمت بمقر المتحف القبطي، تعليم كيفية الزخرفة على الجلود وكتابة الأسماء عليها بالحروف القبطية، والأدوات المستخدمة في المشغولات الجلدية.