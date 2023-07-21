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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بالطقس القبطي.. الكنيسة المارونية تواصل احتفالات "مار شربل"

الكنيسة
الكنيسة

تواصل إبراشية القاهرة المارونية احتفالات مار شربل، والذي أعد له مطران الأبرشية (جورج شيحان) أسبوعا كاملا للاحتفال به، داعيا كل الطوائف الكاثوليكية في مصر للاحتفال بقديس الكنيسة الجامعة في "كاتدرائية مار يوسف المارونية" بالظاهر.

 وبحسب "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة"، أقيم القداس الاحتفالي الخامس بالطقس القبطي، وترأس الصلاة فيه الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الأبرشية البطريركية، وشاركه في الصلاة الخوري نادر جورج عميد الكهنة الموارنة، بمصاحبة خورس شمامسة كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة، وبحضور تشريفي لصاحب السيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، وعددا من أبناء الرعيتين: القبطية والمارونية.

وتحدث الأنبا باخوم في عظته التي جاءت تحت عنوان: “شربل رجل الصلاة”، قائلا: "كيف كان يصلي شربل؟، كم مرة في اليوم كان يصلي؟، لا نعلم، لكن مانعرفه أن صلاة القديس كانت صلاة عميقة، وقد ارتكزت على أربعة منابر اساسية، أولها كان يقول: لقد آمنت بك يارب يسوع فزدني إيمانا، واتكلت عليك فزدني اتكالا، لقد طلب شربل من الرب يسوع إيمانا، وثقة، وحب".

  وأضاف: "شربل كان يمتلك الثقة هو إنسان عادي، لكنه كان يحتاج إلى زيادة في الإيمان والثقة، شربل كان يعترف بخطياه أمام الرب يسوع، ويتذكر ضعفه، ويكرس نفسه لمشيئة الله، بل يضع نفسه تحت مشيئة الله، قائلا يارب اجعلني حارا في صلاتي، أمينا في وظيفتي، عفيفا في حديثي".

وفي ختام القداس، أهدى المطران شيحان، الأنبا باخوم، صورة لمار شربل كهدية تذكارية، ثم خرج زياح القديس من الكاتدرائية إلى باحتها كعادة الاحتفال.

الانبا جورج شيحان الانبا جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية المطران جورج شيحان المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان المطران چورج شيحان

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